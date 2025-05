Nuit européenne des musées : découvrez le programme à Lyon 

À l’occasion de la nuit européenne des musées ce samedi 17 mai, Lyon Capitale vous résume le programme des festivités à Lyon.

Pour sa 21e édition, la nuit européenne des musées voit les choses en grand. Lyon Capitale vous détaille tout le programme de cette soirée.

Musée des Beaux-Arts (2e arr.)

Cette année, c’est carte blanche aux étudiants de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. À travers diverses activités, les étudiants repenseront l’histoire du musée et de ses collections. Vidéo-projection, performances et installations dans le jardin rythmeront cette soirée, gratuite, et ouverte de 19 heures à minuit.

MacLyon (6e arr.)

Lieu incontournable de cette nuit européenne des musées, le MacLyon voit les choses en grand. Jeux vidéos XXL, DJ set et ateliers vous feront vibrer toute la soirée. Une découverte ludique des expositions sera également proposée entre 18h30 et 23h30. Le Dj set se poursuivra quant à lui jusqu’à 1 heure du matin dans le hall du musée. L’entrée est gratuite.

Musée des confluences (7e arr.)

De 19 heures à minuit, le musée des confluences vous propose de découvrir et d’expérimenter « les songes d’une nuit de printemps et de vous offrir un rêve aux mille facettes, en résonance avec l’exposition temporaire Le temps d’un rêve. » Animations, jeux et dessins seront également proposés.

Musée Gadagne (5e arr.)

Cette année, c’est la compagnie Les Rémouleurs qui animera cette nuit européenne au musée Gadagne. Une visite « lumineuse et insolite » sera proposée aux visiteurs en partenariat avec le département Lumière de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre – ENSATT. De nombreuses créations de lumières illumineront les couloirs de ce superbe musée.

Les animations dans la grande cour seront proposées de 21 heures à 23h30, de 21h30 à 23h30 dans le jardin, puis de 19h30 à 23h30 dans les salles du Musée d’histoire de Lyon. Vous pourrez également découvrir les expositions en libre accès durant la soirée.

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (7e arr.)

Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation proposera lui aussi de nombreuses activités aux visiteurs cette année. Au programme, un jeu de plateau coopératif à partir de 19h45 à 22h45, un atelier sera proposé aux enfants à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30 à partir d’une série de dessins animés afin qu’ils puissent eux-mêmes créer leur récit en se basant sur les personnages historiques de la Seconde Guerre mondiale. Des visites et performances (à 19h45, 20h30, 21h30, 22h30, 23h15) sont également prévues pendant la soirée.

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique (2e arr.)

Une activité toute particulière attend les visiteurs : et si vous visitiez le musée à la seule lumière d’une lampe torche ? C’est le pari lancé par le musée ce samedi de 19 heures à 23 heures pour que les visiteurs découvrent le musée et ses collections sous un nouveau jour et dans ses moindres détails. Un atelier de typographie nocturne est également au programme de cette soirée originale lors de laquelle les caractères en plomb, casses typographiques et presses à bras vous attendent.

Cité Musée Tony Garnier (8e arr.)

De 18 heures à minuit diverses activités seront aussi proposées : Visite des deux appartements témoins de la cité des États-Unis (à 18 heures, 19 heures et 20 heures), photobalade de la Cité Tony Garnier (à 18h30, 19h30 et 20h30), visite contée à la lampe torche de l’appartement témoin 1930 (21 heures, 21h30, 22 heures), visites commentées de l’exposition (19h30, 20h30 et 21h30), mais également une découverte de jeux de société sur Tony Garnier.

Lugdunum - Musée et théâtres romains (5e arr.)

Performances scéniques et ateliers rythmeront cette soirée autour de l’exposition temporaire Un Empire, des peuples de 19 heures à minuit. Le poète-slameur Mehdi Krüger et l’illustratrice Camille Gabert seront également présents.

Musée Jean Couty (9e arr.)

Lors de cette nuit européenne des musées, le musée Jean Couty propose aux visiteurs de venir découvrir la nouvelle exposition "Lyon, ville rêvée. Lyon vue par les artistes lyonnais du XXe siècle à nos jours" qui regroupe une cinquantaine d’artistes, de 18 heures à 22 heures.

Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône

De 16 heures à 22 heures, le Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône vous fera découvrir son parcours permanent ainsi que l’exposition temporaire "Briller et protéger, évolution des casques de sapeurs-pompiers". Des jeunes sapeurs-pompiers feront également une démonstration des gestes qui sauvent par les jeunes sapeurs-pompiers

Musée des Moulages de l’université Lumière Lyon 2 (3e arr.)

Cette année, le Musée des Moulages de l’université Lumière Lyon 2 vous propose deux expositions : R(évolution)s, sur l’art, son histoire et son utilisation depuis l’Antiquité, et la restauration de la Porte du Paradis du Musée des Moulages après deux ans de travaux. Des jeux seront également proposés aux familles en plus des expositions.

