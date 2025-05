Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 16 au 18 mai

Musée, théâtre, humour... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties à ne pas louper ce week-end du vendredi 16 au dimanche 18 mai.

48 heures pour mettre à l'honneur l'agriculture urbaine

Du vendredi 16 mai au dimanche 18, dans tout le bassin lyonnais, les 48 heures de l'agriculture urbaine font leur retour. Le temps fort de ce week-end se déroulera samedi au parc de la Tête d'Or, au sein du village des initiatives, avec la présence d'une quinzaine de producteurs et d'acteurs agri-urbains. Sinon, de nombreuses activités vous seront proposées : balades, visites de fermes et jardins, ateliers ludiques, fêtes de quartiers, etc. Des activités peuvent nécessiter une inscription au préalable. Sauf exceptions, elles sont toutes gratuites.

Tout la programmation est à retrouver ici.

Une nuit dans les musées lyonnais

Vivez une nuit culturelle grâce à la Nuit européenne des musées, samedi 17 mai. La 21e édition de ce rendez-vous vous permettra d'arpenter les musées de Lyon et de découvrir, dans la plupart, des activités et animations spéciales. Le musée des Beaux-Arts sera, par exemple, ouvert de 19 heures à minuit. De même pour le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, qui proposera des ateliers et jeux coopératifs.

Plus d'informations sur la site de la Ville de Lyon.

La saga de Molière à Irigny

La compagnie Les Estivants présentera au théâtre de Tréteaux d'Irigny , samedi 17 mai, à 20h30, La saga de Molière. Inspiré du Roman de monsieur Molière de Mikhaïl Boulgakov, ce récit proposé par la troupe de Johana Giacardi s'empare de la vie de l'auteur de manière déjantée et rocambolesque. Comptez 8,50 euros pour les Irignois, 11,50 euros pour les extérieurs.

Plus d'informations et l'accès à la billetterie ici.

Les Lions du rire fêtent leur 10e année

Place à l'humour maintenant ! Le festival Les Lions du rire, à l'occasion de sa 10e édition, donne rendez-vous samedi 17 mai à la Bourse du travail de Lyon pour présenter ses 12 prodiges humoristes sélectionnés. Ces derniers se départageront donc samedi soir lors de la finale, qui débutera à 20 heures. Le prix des places est à 16,50 euros en deuxième catégorie, 31,50 euros en première.

Plus d'informations sur le site du festival Les Lions du rire.

Le festival de la BD de retour à Décines

Décines s'apprête à vivre un week-end au rythme de la bande dessinée, avec son festival BDécines, un immanquable depuis sa création en 2000. Près de 40 auteurs seront présentes au centre culturel du Toboggan, samedi 17 et dimanche 18 mai, pour vous plonger dans l'univers du 9e art. Organisé par le centre Léo Lagrange, ce festival prévoit également des temps d'activités, des visites guidées ou encore des expositions d’œuvres. L'entrée est gratuite.

Plus d'informations sur le site du festival BDécines.