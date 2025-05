Près de Lyon, l’association L214 mène une action devant Grand Frais ce samedi 

L’association L214 organisera ce samedi 17 mai à 10h30 une action devant le Grand Frais de Bron pour dénoncer la vente de viande de poulet "issue des pires élevages intensifs."

Les militants de l’association L214 se réuniront ce samedi 17 mai à 10h30 devant le supermarché Grand Frais de Bron, près de Lyon afin de dénoncer la vente de viande de poulet "issue des pires élevages intensifs" et d’avertir les clients de cette pratique. Dans un communiqué diffusé le 15 mai, l’association indique qu’une banderole floquée du slogan “Grand Frais, grande cruauté” sera déployée à cette occasion.

Des tickets seront également collés sur les barquettes de viande et proposés à la vente. On pourra y lire : "Grandes souffrances", "Grandes densités", "Grand poulet" et "Grand dernier" afin d’alerter sur "le retard de Grand Frais sur ses concurrents." Une pétition à destination de l’enseigne sera également mise à disposition des clients.

