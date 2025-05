La qualité de l’air reste dégradée ce samedi à Lyon

Les vents forts de vendredi permettent à la qualité de l’air de rester dégradée ce samedi 17 mai à Lyon.

Après les vents forts durant la journée de vendredi, permettant ainsi à la qualité de l’air de s’améliorer quelque peu, cette dernière reste dégradée pour cette journée de samedi 17 mai à Lyon. Le site Atmo précise que "le vent du nord encore soutenu devrait à nouveau contenir la formation d’ozone et l’indice ATMO attendu reste donc dégradé."

La pollution aux multi-polluants reste donc assez présente dans l’atmosphère, tandis qu’une pollution à l’ozone sera plus importante au cours de la journée et particulièrement entre 13 heures et 16 heures.