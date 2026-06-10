"Un blocage politique" : à la Région, les Ecologistes tâclent l'exécutif sur l'absence de mise à jour du schéma d'aménagement des territoires

Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Les Écologistes régionaux dénoncent le retard de l'exécutif dans la révision du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), pourtant imposée par la loi Climat et Résilience. Ils accusent la majorité de blocage politique et saisissent l’État.

Promulguée le 24 août 2021, la loi Climat et Résilience prévoyait une modification ou une révision des différents schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) avant la fin de l'année 2024. Et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Écologistes grondent. Dans un communiqué, ils accusent en effet la majorité dirigée par Fabrice Pannekoucke de ne pas avoir appliqué cette obligation législative "près de dix-huit mois après l'échéance fixée". Selon le groupe d'opposition, "cette situation n'est ni un oubli, ni un retard administratif, elle est le produit d’un blocage politique délibéré." Ils soulignent notamment le souhait de Laurent Wauquiez de retirer l'Auvergne-Rhône-Alpes de la mise en œuvre de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN), avant de se rétracter.

Pour Pierre Janot, conseiller régional de l’Isère : "Le débat sur le ZAN ne dispense pas la Région de respecter la loi. L'exécutif régional ne peut pas choisir les lois qu'il applique et celles qu’il décide d'ignorer. En laissant ce dossier dans l’impasse, ce sont près de deux années gaspillées et les choix d'aménagement de toute la Région laissés en suspens."

"Privilégier la posture politique à l’action"

Les Ecologistes ajoutent qu'en faisant le choix de ne pas aller au bout de cette démarche, "la majorité fait payer le prix fort à ses territoires qui doivent assumer seuls les conséquences de cet immobilisme." Un contexte qui influe directement sur les terres agricoles et naturelles qui "continuent de reculer sous la pression de l'artificialisation" tandis que "les collectivités subissent de plein fouet les effets délétères du changement climatique", évoque le groupe d'opposition. "En campant sur ses positions, la Région manque une occasion de préparer l'avenir. Elle privilégie encore une fois la posture politique à l’action, abandonnant ainsi les maires, les collectivités et les habitants", déplore Natacha Muracciole, co-présidente du groupe.

Pour faire valoir leur voix, les Ecologistes annoncent avoir envoyé un courrier à la préfecture de Région pour demander à l'Etat de faire pression sur l'exécutif, et de montrer "qu’aucune collectivité ne peut s’affranchir de la loi."

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