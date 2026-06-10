L'Air Fryer est-il en train de devenir le nouveau micro-ondes ?

Gain de temps, simplicité, cuisine plus saine et consommation d'énergie réduite : l'Air Fryer séduit de plus en plus de Français. Avec près d'un foyer sur deux équipé et des usages qui se diversifient, l'appareil semble suivre la trajectoire du micro-ondes, devenu en son temps un incontournable des cuisines.

L'Air Fryer n'est plus un gadget réservé aux amateurs de cuisine. Selon une étude IFOP réalisée pour Pyrex, en mai dernier auprès de 1 004 personnes, 45 % des Français en possèdent désormais un et 56% des propriétaires l'ont acheté il y a moins d'un an. Plus révélateur encore, 19% des non-équipés envisagent d'en acquérir un prochainement.

Pour les utilisateurs, l'appareil (technologie des années 2010 réchauffée par les réseaux sociaux) répond avant tout à un besoin de praticité. Le gain de temps est cité comme son principal atout par 54% d'entre eux, devant la simplification du quotidien et la possibilité de cuisiner plus sainement.

Un appareil qui transforme les habitudes culinaires

Le parallèle avec le micro-ondes ne tient pas seulement à sa popularité. Comme lui, l'Air Fryer modifie les comportements. Près de 80% des possesseurs affirment qu'il a changé leur manière de cuisiner et plus de huit sur dix l'utilisent au moins une fois par semaine.

Mais contrairement au micro-ondes, souvent associé au simple réchauffage, l'Air Fryer revendique une véritable fonction de cuisson. L'étude montre que les Français l'utilisent désormais pour préparer des légumes rôtis, des gratins, des gâteaux et même des plats en sauce.

Air Fryer et plat Air Fryer Pyrex@

Une cuisine plus simple et plus accessible

L'appareil bénéficie aussi d'une image particulièrement positive. Plus de 88% des Français estiment qu'il simplifie la cuisine du quotidien et la rend plus accessible aux personnes peu habituées à cuisiner. Pour 84%, il modernise même la manière de cuisiner des Français.

"Les résultats révèlent un basculement profond : loin d'être un simple effet de mode, l'Air Fryer apparaît désormais comme un équipement durablement installé dans les foyers", souligne l'étude réalisée pour Pyrex.

Si l'appareil est désormais adopté, ses utilisateurs pointent encore plusieurs limites : capacité parfois réduite, nettoyage ou manque d'accessoires adaptés. C'est précisément sur ce terrain que les fabricants cherchent à se différencier.

Pyrex, qui a lancé ses premiers plats en verre dédiés à l'Air Fryer en 2024, affirme avoir vendu plus d'un million d'unités dans 54 pays. La marque enrichit aujourd'hui sa gamme avec de nouveaux plats en verre équipés d'une poignée amovible ainsi que des moules métalliques destinés à élargir les possibilités de cuisson.

Pour Géraldine Fiacre, PDG de La Maison Française du Verre (Vincennes), groupe qui exploite notamment la marque Pyrex et développe des accessoires dédiés aux Air Fryers, cette dynamique confirme l'installation durable de l'appareil dans les cuisines : "le succès rencontré par nos premiers plats en verre pour Air Fryer en 2025, avec plus d'un million d'unités vendues, a confirmé à quel point nos produits répondent à une attente forte des consommateurs."

Air Fryer, le nouveau standard de la cuisine rapide ?

Il a fallu plusieurs années au micro-ondes pour devenir un équipement indispensable. L'Air Fryer semble suivre une trajectoire similaire, mais avec une promesse différente : non pas seulement réchauffer, mais cuisiner vite, simplement et avec un résultat perçu comme plus sain.

Reste à savoir s'il connaîtra la même longévité. Une chose est certaine : dans les cuisines françaises, la révolution est déjà en marche.