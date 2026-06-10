Selon le baromètre de Prism'emploi, le taux d'effectifs intérimaires serait en hausse de 2,3 % par rapport à avril 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le syndicat des professionnels du recrutement et de l'intérim Prism'emploi a dévoilé son nouveau baromètre. Selon les derniers chiffres, les effectifs intérimaires seraient en hausse de 2,3 % par rapport à avril 2025 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une tendance inversée par rapport au reste de l'Hexagone, où les effectifs intérimaires sont en baisse dans de nombreuses régions.

+ 7, 9 % dans l'industrie

En Auvergne-Rhône-Alpes, cette hausse touche la majorité des secteurs. Les domaines les plus impactés sont l'industrie, avec une hausse de 7,8 %, les transports + 5,2% et le BTP + 4,3 %. Les effectifs stagnent dans le secteur du commerce et diminuent dans celui des services (-10, 2 %). En parallèle, l'emploi intérimaire augmente chez les cadres et professions intermédiaires (+6,7 %), les ouvriers non qualifiés (+5,8 %) et les ouvriers qualifiés (+0,8 %). Il diminue néanmoins chez les employés (-6,8 %).

Cette hausse est d'autant plus marquée dans les départements du Cantal (+8,4 %) de la Haute-Savoie (+7, 6 %) et de l'Isère (+7,6 %). La tendance est inversée en Ardèche, où les effectifs intérimaires reculent de 0,2 %.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : l'intérim en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024