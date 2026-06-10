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Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Près de Lyon : un motard contrôlé à 167 km/h sur une route limitée à 70 km/h

  • par LR

    • Dimanche 7 juin, les gendarmes de Dardilly ont retiré le permis de conduire à un motard contrôlé à 167 km/h sur une route limitée à 70 km/h.

    Alors que la brigade motorisée de Dardilly se trouvait sur la commune de Val d’Oingt (Rhône) dimanche 7 juin, les forces de l’ordre ont contrôlé un conducteur de deux-roues circulant à 167 km/h sur un axe limité en réalité à 70 km/h. Immédiatement interpellé, le motard s’est vu retirer son permis de conduire, tandis que sa moto a été mise en fourrière.

    La gendarmerie du Rhône indique par ailleurs que depuis le 29 décembre dernier, tout excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h est désormais considéré comme un délit avec des sanctions pénales renforcées (3 mois d’emprisonnement, une amende forfaitaire pouvant atteindre 3 750 euros ou encore le retrait de 6 points sur le permis de conduire).

    "La vitesse demeure l’une des principales causes d’accidents mortels, particulièrement sur les routes secondaires. La gendarmerie du Rhône rappelle à tous les usagers l’importance du respect des limitations de vitesse pour la sécurité de chacun", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

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