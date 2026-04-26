La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a reçu les maires élus (ou réélus) du département à Lyon, ce samedi 25 avril, pour discuter des grands enjeux locaux.

Un mois après les élections municipales, les nouveaux maires du Rhône et de la métropole de Lyon étaient réunis ce samedi, à la préfecture, pour une journée d’accueil organisée par l’État.

À l’initiative de la préfète Fabienne Buccio, qui cédera sa place le 18 mai prochain à Étienne Guyot, ce rendez-vous visait à accompagner les élus fraîchement installés (ou réinstallés) dans leurs fonctions.

"L’État et les communes ne sont pas deux mondes séparés"

La matinée s’est articulée autour de trois tables rondes consacrées aux grands enjeux locaux, tels que le rôle du maire en matière de sécurité, le service public de proximité et l’accompagnement des collectivités.

Dans son discours, la préfète a insisté sur la coopération entre l’État et les communes. "L’État et les communes ne sont pas deux mondes séparés", a-t-elle rappelé, appelant à un travail commun "dans le respect des rôles de chacun" et guidé par "l’intérêt général".

Au-delà du symbole, cette rencontre a son importance pour répondre aux défis du territoire durant les six prochaines années. La sécurité résonne comme un des points majeurs dans cette coopération.

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