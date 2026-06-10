Escapades culturelles : un été festivalier dans la Drôme

2026 marque les 400 ans de la naissance de la marquise de Sévigné, icône littéraire intimement liée au château de Grignan. Les Fêtes nocturnes mettent à l’honneur l’esprit de son siècle, sur le parvis du château, tandis que les festivals de Saoû, Crest et Valence célèbrent la musique, à travers Mozart, le jazz ou la variété contemporaine.

Le château de Grignan © Loïc Julien / Châteaux de la Drôme

Cet été encore, du 24 juin au 22 août, le château de Grignan se transforme en un véritable théâtre à ciel ouvert pour la 39e édition de ses Fêtes nocturnes.

À la tombée de la nuit, le chant des cigales cède la place aux tirades des comédiens alors que la monumentale façade Renaissance de l’édifice, où séjourna régulièrement madame de Sévigné, sert de décor naturel à des créations théâtrales d’envergure. Installé dans la cour d’honneur, le public pourra se laisser transporter cette année dans le Grand Siècle avec une représentation de L’École des femmes de Molière, créée en 1662.

L’École des femmes, une pièce étonnamment actuelle

À travers la figure d’Arnolphe (joué par François Morel), obsédé par l’idée de façonner une épouse idéale, dans l’ignorance et le repli, Molière explore les mécanismes de domination, les illusions du pouvoir et l’irrésistible élan vers la liberté.

Le choix de cette pièce entre en résonance avec l’Année Sévigné : alors que l’on célèbre la naissance d’une femme dont l’écriture témoigne d’une liberté rare au XVIIe siècle, L’École des femmes interroge avec audace les cadres sociaux de son temps.

Sous les étoiles de Grignan, correspondance intime et comédie se répondent, faisant revivre un siècle dont les questionnements sur l’éducation, l’émancipation et la place des femmes dans la société demeurent étonnamment actuels. La mise en scène est assurée par Robin Renucci, à la tête de La Criée, scène nationale de Marseille.

© Châteaux de la Drôme

L’Année Sévigné : 400 ans d’histoire

Devenue une incontournable figure littéraire malgré elle, madame de Sévigné passe de longs séjours au château de Grignan, auprès de sa fille Françoise et de son gendre, gouverneur de Provence pour le roi Louis XIV.

Très proche de sa fille, elle comble sa douloureuse absence, lorsqu’elle est loin d’elle, en lui envoyant, depuis Paris ou la Bretagne, des centaines de lettres.

Cette riche correspondance mêlant l’intimité, les intrigues de la cour et les potins de l’époque ne sera publiée qu’après sa mort, et fait de la marquise un précieux témoin de son temps et un mythe littéraire sans pareil.

© Loïc Julien / Châteaux de la Drôme

Un nouveau parcours au château

À l’occasion de cette année anniversaire, le château de Grignan inaugure cet été, au 2e étage, un nouveau parcours permanent, dédié aux personnages et aux faits marquants du XVIIe siècle.

© Chadam Communication / Châteaux de la Drôme

À travers une scénographie vivante, objets de collection et médiation interactive, le public est invité à une nouvelle lecture de la vie à Grignan : la découverte de la Provence par la jeune Françoise, fraîchement mariée et arrivée de Paris ; la vie du couple, l’intimité, les obligations sociales ; les travaux d’embellissement, les réceptions et l’effervescence artistique du Grand Siècle ; la carrière politique et militaire du comte de Grignan mais aussi la fin d’une lignée, les dépenses inconsidérées, la ruine…

Sur près de 500 m2, le nouveau parcours conte un XVIIe siècle riche et foisonnant, guidé par la figure tutélaire de la marquise de Sévigné. De nombreux autres événements célèbrent sa naissance : une grande dictée au château le 18 juin ou encore un festival de la correspondance du 6 au 11 juillet 2026, à Grignan.

La violoncelliste Hanna Salzenstein à l’affiche du Festival Mozart dans la Drôme © Manuel Braun

La musique de Mozart célébrée dans toute la Drôme

Du 5 au 19 juillet, seize concerts réuniront grands artistes et orchestres aux côtés d’une nouvelle génération d’interprètes, pour fêter Mozart à travers toute la Drôme.

Créé en 1989 dans le pittoresque village de Saoû – aux portes de la forêt du même nom dominée par la muraille des Trois Becs – sous le nom de Saoû chante Mozart, l’événement est aujourd’hui baptisé Festival Mozart dans la Drôme. Il se déploie dans tout le département investissant des lieux patrimoniaux exceptionnels : forêt de Saoû, châteaux de Suze-la-Rousse et de Vachères, carrière de Saint-Restitut, théâtre de Valence, etc.

Seul festival français consacré à ce compositeur classique, il s’est au fil du temps étoffé, mais n’en a pas moins conservé les moments uniques qui font son âme : concert au lever du soleil, balade musicale en forêt, soirée sous les étoiles…

Le festival permet de renouer avec la vie et l’œuvre de Mozart qui, telle une véritable rock star, parcourt l’Europe dans les premières années de sa vie.

Ces voyages façonnent son génie et scellent sa réputation : pendant près de dix ans il arpente, sous l’impulsion de son père, les grandes capitales culturelles (Paris, Londres, Milan, Rome, Munich), rencontrant les esprits les plus brillants et assimilant les styles musicaux qui allaient nourrir son art.

Au crépuscule de sa courte vie, c’est à Prague en 1791 qu’il est largement célébré. L’édition 2026 met l’accent sur les deux voyages du compositeur à Paris, où il est tantôt admiré, tantôt ignoré mais où il présente son célèbre Concerto pour flûte et harpe et sa Symphonie parisienne. Les 4 et 5 juillet, un festival off, mené par plusieurs associations, complète la programmation officielle.

La 50e édition du Jazz festival de Crest accueille Érik Truffaz © Antonio Barce

Crest sous le signe du jazz

Du 2 au 8 août, la jolie petite ville historique de Crest, aux portes du Vercors, accueille la 50e édition de son Jazz festival.

Pour célébrer cette date anniversaire, des artistes de haut vol comme Erik Truffaz, Dhafer Youssef ou Ben l’Oncle Soul seront au rendez-vous.

Mais au-delà de ces concerts sur la grande scène, c’est toute la ville qui s’anime au rythme d’ateliers, conférences et concerts.

L’occasion de se laisser immerger dans la petite note bleue, tout en flânant au cœur de l’atmosphère unique de Crest, avec ses ruelles médiévales, passages couverts et escaliers.

Coiffée de sa tour médiévale, la ville s’enorgueillit du plus haut donjon de France s’élevant à 52 mètres.

Ō Lac festival à Châteauneuf-sur-Isère

En bordure du lac d’Aiguille, ce festival axé principalement sur les musiques électroniques, reconnu pour son cadre naturel unique et sa scène installée sur l’eau, offre une expérience immersive.

Organisé par l’association Emotions, Ô Lac a la volonté de promouvoir la culture en milieu rural tout en intégrant des démarches de développement durable.

L’esplanade du Champ de Mars à Valence © Éric Caillet / Ville de Valence

Sur le champ ! à Valence

Depuis dix ans, chaque mois de juillet, l’esplanade du Champ de Mars, à Valence, se transforme en une immense scène à ciel ouvert.

Situé en plein centre-ville, cet espace verdoyant, qui bénéficie d’une vue imprenable sur le château de Crussol et les collines ardéchoises, s’anime au son d’une programmation éclectique, rassemblant souvent de grandes têtes d’affiche.

Avec quatre soirées de concert de 19 h à 1 h du matin, le festival, à l’ambiance familiale, entièrement gratuit, s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands événements culturels de la Drôme.

L’Œil Écoute prend le soleil à Mirmande

Basée sur les quais à Saint-Paul, la galerie lyonnaise L’Œil Écoute organise, pour la troisième année, sa grande exposition d’été hors les murs à Mirmande. Ce petit village drômois, perché sur son éperon rocheux entouré de vergers, est répertorié parmi les “plus beaux villages de France”.

Autrefois réputé pour sa culture de vers à soie, il a failli sombrer dans l’oubli avant d’être sauvé par des artistes, dont le peintre cubiste André Lhote, qui, dans les années 1920, tombe sous le charme de sa lumière du Sud et de son dédale de rues bordées de maisons de pierre.

Marc Tanguy, Fantaisie Chromatique 1, 200x160cm. Huile et acrylique sur toile, chromatic fantasy, 78,7 x 63 inches. Acrylic on canvas, 2022

Hélène de Boissieu, Bernard Prud’homme et Daniel Piperno, les trois galeristes associés de L’Œil Écoute, font revivre chaque été cet héritage artistique en investissant l’église désacralisée Sainte-Foy, trônant au sommet du village.

La montée un peu raide mérite l’effort. La vue du haut du village est époustouflante tandis que l’église romane offre du 24 juin au 26 juillet ses murs en écrin aux œuvres du sculpteur Serge Landois, diplômé de l’école des Beaux-Arts de Valence et ancien prix de Rome.

Ses sculptures de fer, compositions aériennes, font écho aux œuvres colorées, à la chromatique puissante, et aux tons joyeux du plasticien Marc Tanguy dont les peintures privilégient les motifs végétaux parfois traversés de figures dansantes.

Infos pratiques

Où loger ?

- La Ferme Chapouton, hôtel 4* dans une ancienne ferme en pierre du XVIIIe siècle restaurée avec vue sur le château de Grignan, à Grignan – clairplume.com

- La Grange du Kaolin, gîte tout confort dans un mas en pierre 4* au cœur d’une truffière, à Saint-Restitut – lagrangedukaolin.com

Où se restaurer ?

- Bistro Chapouton, plats de saison, produits frais et locaux, dans une ambiance cosy, à Grignan – clairplume.com

- Maison Nalda, décor intimiste pour une cuisine généreuse et de saison, à Grignan 04 75 50 22 63

- Le Café Victor-Hugo, élégante brasserie en face du festival, à Valence – lecafevictorhugo.com

À ne pas manquer

- Expo estivale L’Œil Écoute, à Mirmande, du 24 juin au 26 juillet

- Fêtes nocturnes, à Grignan, du 24 juin au 22 août – chateaudegrignan.fr

- Festival Mozart, dans la Drôme, du 5 au 19 juillet – festivalmozart.fr

- Sur le champ !, à Valence, du 22 au 25 juillet – valence.fr

- Jazz festival, à Crest, du 2 au 8 août – crestjazz.co

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 1 heure depuis Lyon par l’autoroute A7

- En train : Lyon-Valence (1 heure)