À Lyon, la tendance est similaire. Les prix ont chuté de -6,3 %, passant de 4 975 euros à 4 716 euros le m2. immobilier #W.Pham

Selon un baromètre établi par Empruntis, Lyon serait la troisième ville la plus chère de France pour acheter un appartement de trois pièces.

Lyon est la troisième ville la plus chère de France pour un appartement neuf de trois pièces. Selon le baromètre établi avec les chiffres du portail Trouver-un- logement-neuf.com, la ville des Lumières se positionne derrière Paris (940 900 euros) et Nice (571 800 euros).

Le prix moyen d'un T3 neuf à Lyon s'élève désormais à 399 900 euros, soit 12 700 euros de plus qu'à l'automne 2025 (+3,28%). "Une évolution haussière qui s’explique, comme à Paris, par une tension persistante sur l’offre et de montée en gamme de certains programmes", indique la plateforme "Trouver un logement neuf".

Difficulté d'accès au prêt

Si les taux de crédit continuent à légèrement remonter, les banques maintiennent une forte sélectivité en terme de prêt. L'accès au crédit reste conditionné à des dossiers solides, limitant l’ouverture du marché aux ménages les plus modestes, "notamment parmi les primo-accédants disposant de peu d’apport ou souhaitant acheter dans des zones tendues", précise la plateforme.

Ainsi, entre l’automne 2025 et le printemps 2026, le profil des emprunteurs dans le neuf a évolué. L'âge moyen a progressé de 35 à 37 ans, traduisant un recentrage vers des profils plus installés, disposant d’une situation professionnelle et financière plus stable. En parallèle, le budget moyen a augmenté, passant de 299 336 euros à 334 751 euros.

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