Après l'annonce surprise d'une dissolution du Parlement, l'ensemble des partis de gauche souhaitent s'unir et faire barrage au Rassemblement national.

Les 30 juin et 7 juillet prochains, les Français seront rappelés aux urnes pour les législatives 2024. Si celles-ci n'étaient pas prévues, elles font suite à la dissolution du Parlement décidée par Emmanuel Macron après les résultats des élections européennes. Les partis politiques de gauche ont donc proposés de s'allier en vue des élections pour faire barrage au Rassemblement national.

Dans le Rhône, le Parti communiste français (PCF) encourage ainsi la formation de ce "nouveau Front populaire". Une alliance de la gauche sous des valeurs ”d'unité, résistance et espoir”.

"Ouvrir la voie à une majorité de gauche au Parlement"

"Macron est prêt à livrer le pays à l'extrême-droite", dénonçait hier la fédération du Rhône du PCF. "Notre réponse doit être inédite et ouvrir la voie à une majorité de gauche au Parlement". Les partis de gauche et écologistes, ainsi que toutes les organisations syndicales et associatives sont ainsi appelés à "défendre la démocratie" et les "valeurs humanistes".

Par ailleurs, le PCF estime devoir tirer des leçons de cette défaite de la gauche aux élections européennes. "Agissons sans démarche hégémonique, dans le respect des sensibilités politiques de chacun", écrit le parti dans son communiqué. Cette union de la gauche n'est toutefois pas entérinée. Les discussions sur les conditions de cette alliance ne font en effet que commencer.

