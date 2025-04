Laurent Wauquiez. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après Mediacités, c'est au tour de l'association anti-corruption Anticor de saisir la justice concernant les dépenses de la Région et de son ancien président Laurent Wauquiez.

En juin 2024, l'association anti-corruption française Anticor avait demandé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes plus de transparence concernant ses élus. Anticor demandait ainsi à ce que soient communiquées les notes de frais de l'ancien président de la Région Laurent Wauquiez et son cabinet sur les années 2021, 2022 et 2023. Faute de réponse, les militants de l'association avaient saisi la commission d'accès aux documents administratifs en septembre dernier. Si l'autorité indépendante avait alors appuyé cette demande, la Région ne s'y était pas conformée.

Une réaction ayant poussé l'association anti-corruption a récemment introduire un "recours pour excès de pouvoir" auprès du tribunal administratif de Lyon. Selon Mediacités, Anticor indique que les notes de frais demandées sont " susceptibles d’être communicables à toute personne qui en fait la demande" et que le refus de transmissions de ces dernières est donc "illégal." Le recours a été reçu le 6 janvier dernier par la justice. Cette situation fait écho à celle de nos confrères, qui demandent en vain, depuis 2021, les notes de frais de l'ancien-président pour les années 2019, 2020 et 2021. Le média d'investigation attend un arrêt du Conseil d'État, alors que le tribunal administratif lui avait donné raison en mai 2024.

