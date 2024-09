Les Socialistes dressent le bilan de Laurent Wauquiez : "Huit ans de fractures"

Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by Frederic Petry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Alors que le successeur de Laurent Wauquiez à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été élu ce jeudi, les Socialistes dressent le bilan des huit ans de mandat du député de Haute-Loire.

Alors que Fabrice Pannekoucke, maire de Moutiers, a été élu à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 5 septembre pour succéder à Laurent Wauquiez, devenu député, le groupe socialiste présidé par Najat Vallaud-Belkacem a dressé mercredi 4 septembre le bilan des huit ans de présidence du député de Haute-Loire.

"Le départ de Laurent Wauquiez doit être une opportunité"

Selon la gauche, Laurent Wauquiez "quitte une région plus fracturée que jamais", "pour satisfaire ses ambitions nationales" et "laisse derrière lui une région marquée par de profondes inégalités et des fractures sociales". Les Socialistes indiquent ainsi que 4,8 milliards d'euros de subvention n'ont pas été versées, une somme équivalente à une année de budget régionale, "attendue avec impatience par les habitants et les élus locaux".

Les élus de la gauche rappellent par ailleurs qu'en cinq ans, Laurent Wauquiez a investi 150 millions d'euros dans la maintenance des routes, quand 115 à 160 millions d'euros étaient nécessaires pour rouvrir la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Etienne. Ils déplorent également un budget d'investissement pour les lycées privés en hausse de 280 % entre 2015 et 2022, contre seulement +60% pour les lycées publics. "Laurent Wauquiez a orienté les fonds vers des domaines qui ne relèvent pas directement des compétences régionales comme la sécurité ou les établissements privés, au lieu de se concentrer sur des investissements essentiels tels que les infrastructures ferroviaires ou la rénovation des lycées publics", relèvent-ils.

Culture, trains, lycées publics, affaires judiciaires...

Les élus n'ont évidemment pas manqué de pointer du doigt les nombreuses affaires judiciaires en cours, pour des soupçons d'emplois fictifs, ou encore pour l'organisation du "Dîner des sommets", mais également de dénoncer l'excessive communication de la Région avec 1,7 million d'euros dépensés en 2023 pour l'installation des fameux panneaux bleus, pour seulement 5,5 millions d'euros de subventions attribuées. Enfin, les Socialistes notent que la Région Auvergne-Rhône-Alpes n'accorde que 8,39 € par habitant et par an à la culture, contre 12,21 € de moyenne nationale, rappelant les coupes menées dans les subventions accordées aux acteurs culturels.

"La pratique du pouvoir par Laurent Wauquiez a laissé notre région plus fracturée que jamais. C’est au groupe socialiste, que je préside, de proposer des solutions concrètes pour réparer les fractures de nos territoires", a ainsi déclaré Najat Vallaud-Belkacem. "Le départ de Laurent Wauquiez doit être une opportunité pour reconstruire une région plus juste, plus solidaire, et plus respectueuse de ses habitants. Nous appelons à une gouvernance qui réponde aux véritables besoins des Auvergnats et des Rhônalpins, et non à des ambitions personnelles", a ajouté le vice-président du groupe, Johann Cesa.

