Le Lyon Street Food Festival dévoile une partie de sa programmation

Le plus grand festival culinaire français "Lyon Street food festival" à dévoilé une partie de sa programmation. L'événement se tiendra du 25 au 29 juin aux Grandes Locos de la Mulatière.

Du 25 au 29 juin, le plus grand festival culinaire français "Lyon Street Food festival" revient aux Grandes Locos de la Mulatière. Si l'organisation avait d'ores-et-déjà annoncé une 9e édition aux accents brésiliens et irlandais, la programmation semble se peaufiner. Parmi les 120 chefs attendus, dix sont désormais dévoilés.

Seront présents lors du festival : le chef Pierre Sang et ses créations coréennes "twistées à la fraçaise". L'étoilé Florent Ladeyn, l'italienne Justine Piluso, la cheffe mexicaine Carla Kirsch-Lopes, l'influenceur food et cuisinier amateur Whoogy's. Sans oublier le duo Léo Troisgros et Lisa Roche. Jeff Poulard et Florent Tetedoie viendront quant à eux présenter le "taosté lyonnais" et les croquettes de volaille de l'Ain lors de l'événement.

Philippe Etchebest à la batterie ?

Côté musique, plusieurs groupes se succéderont, dont la figure de la house Kiddy Smile, le producteur et dj Molécule, ou encore le groupe funk-rock FFF. Surprise également, pour cette édition Philippe Etchebest troquera son tablier de cuisinier à son costume de scène. Le célèbre chef étoilé se produira à la batterie avec le groupe Chef and the gang le mercredi 25 juin.

Depuis ses débuts en 2016, le festival a rassemblé plus de 250 000 visiteurs. L'année dernière, 52 000 personnes avaient foulé les allées des Grandes Locos.

