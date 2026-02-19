Lyon : Jean-Michel Aulas veut afficher le portrait de Quentin sur l'Hôtel de Ville

Jean-Michel Aulas appelle le maire de Lyon a afficher le portrait du militant d'ultra-droite tué jeudi 12 février sur l'Hôtel de Ville.

Dans un tribune publiée chez actuLyon, le candidat Coeur Lyonnais à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas appelle le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet à afficher le portrait de Quentin Deranque sur l'Hôtel de Ville. Le militant d'ultra-droite a été lynché à mort jeudi 12 février à Lyon en marge d'une conférence de Rima Hassan à Science Po.

"Par ce symbole, Lyon n’honorera pas seulement la mémoire d’un de ses fils : elle marquera son refus implacable de la violence et de la haine. Car nous ne pouvons pas simplement "tourner la page" comme on refermerait un dossier", écrit l'ancien patron de l'Olympique lyonnais.