Après le décès de Quentin, mortellement agressé le 12 février, l'avocat de sa famille, Me Fabien Rajon, a qualifié le lynchage de l'étudiant de "meurtre organisé". Sa famille appelle au calme en vue de la marche d'hommage organisée par l'ultra-droite ce samedi à Lyon.

Invité sur RTL ce matin, Me Fabien Rajon, l'avocat de la famille de Quentin Deranque a dénoncé un "guet apens" et un "meurtre organisé", après la mort du jeune militant nationaliste le 14 février dernier. L'avocat a notamment qualifié les suspects de "groupe organisé, préparé, qui est tombé de manière foudroyante avec l’intention de tuer sur Quentin et ses amis." Pour rappel, les faits se sont déroulés il y a tout juste une semaine, le jeudi 12 février, en marge d'une conférence donnée par Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Deux altercations avaient alors éclaté entre des groupes d'ultra-droite et d'ulra-gauche, dont des membres de la Jeune Garde.

A quelques centaines de mètres, peu de temps après, Quentin Deranque a alors été "jeté au sol, puis frappé à de très nombreuses reprises" par "au moins six individus masqués et cagoulés", indiquait lundi le procureur de Lyon. Il succombera à ses blessures deux jours plus tard. 11 suspects sont actuellement en garde à vue, dont deux assistants parlementaires du député France Insoumise (LFI) Raphaël Arnault, fondateur du collectif en 2018 à Lyon.

Une plainte pour "meurtre en bande organisée" déposée par la famille de la victime

Dès le lundi 16 février, la famille de Quentin a déposé plainte pour "meurtre en bande organisée". Selon Me Rajon, le procureur a retenu le motif de meurtre : "Il s’agit bel et bien d’une affaire de meurtre qui suppose une intention", martèle l'avocat. Il souligne également que Quentin Deranque n'était pas "un gros bras d'extrême droite" : "Il avait peut-être des fréquentations, ses idées, mais ses engagements se traduisaient d'une manière parfaitement pacifique et non-violente".

Une marche d'hommage à Quentin, à l'initiative de collectifs d'ultra-droite est prévue ce samedi 21 février à 15 heures, place Jean-Jaurès (7e arr.). Grégory Doucet a par ailleurs demandé son interdiction, tout comme le candidat citoyen à la mairie du 7 ème arrondissement, Alexis Jacquemin. Par l'intermédiaire de son avocat, la famille de Quentin a annoncé qu'elle ne se rendrait pas à cette marche, qui n'est "pas à leur initiative", et invite les participants "au calme, à la retenue et sans expression politique".

Questionné au micro de RTL, Fabien Rajon est resté prudent quant aux possibles responsabilités politiques. "Ce n’est pas la priorité de la famille." Pourtant, des suites éventuelles ne sont pas exclues si des "éléments objectifs" venaient à affirmer une complicité. L'avocat a précisé que la famille affronte la situation "avec énormément de dignité, mais aussi avec détermination". Il rappelle que l'objectif maintenant est "que le processus judiciaire arrive à son terme et que les assassins, les meurtriers, de Quentin soient d’une part interpellés, mis en examen et ensuite jugés."

https://twitter.com/RTLFrance/status/2024385741204111808

Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : la garde à vue de neuf suspects prolongée de 24 heures



