Actualité
faits divers
Pompier du Rhône © Tim Douet

Incendie dans le 8e arrondissement de Lyon : un locataire aurait volontairement mis le feu

  • par la rédaction

    • L’un des locataires de l’immeuble sinistré hier dans un incendie a été interpellé. Il est soupçonné d’avoir mis le feu chez lui avant de prévenir un voisin.

    Alors que mercredi 18 février, les pompiers ont été appelés pour l’incendie d’un immeuble situé dans le 8e arrondissement, les regards se tournent désormais vers l’un des locataires.

    Selon nos confrères du Progrès, un habitant du 2e étage "aurait lui-même allumé le feu, volontairement. Et il est ensuite allé frapper à la porte de son voisin pour le prévenir. C’est ce voisin qui est d’ailleurs gravement blessé", a indiqué l’un des riverains. L’homme mis en cause a été interpellé. Si le parquet de Lyon confirme la garde à vue, il indique toutefois qu’"à ce stade, toutes les pistes sont à explorer".

    Pour rappel, le bilan de l'incident est lourd. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement : un homme de 60 ans qui se serait défenestré pour échapper aux flammes, et une femme de 28 ans intoxiquée par les fumées. Un enfant de dix ans a été transporté à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron en urgence relative. Au total, 84 sapeurs-pompiers et 35 engins ont été mobilisés sur place.

    Lire aussi : Lyon : deux blessés graves dans un feu d'appartement

    à lire également
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Avalanches, pluie, vent, crues… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance face à la tempête Pedro

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    faits divers
    Incendie dans le 8e arrondissement de Lyon : un locataire aurait volontairement mis le feu 08:18
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Avalanches, pluie, vent, crues… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance face à la tempête Pedro 07:49
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : la garde à vue de neuf suspects prolongée de 24 heures  07:31
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : un jeudi pluvieux tandis qu’il fera 11 degrés à Lyon  07:14
    "Double peine pour les locataires" : Tennessee Garcia alerte sur l'explosion des charges à Lyon 07:00
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : à Lyon, le Parti animaliste rejoint Jean-Michel Aulas 18/02/26
    Jean-Michel Aulas décline sa première invitation à un échange, le Club de la presse de Lyon réitère son invitation 18/02/26
    Véronique Sarselli
    Alliance entre LFI et écologistes ? : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de se positionner 18/02/26
    Mort de Quentin Deranque : un second assistant parlementaire de Raphaël Arnault parmi les suspects 18/02/26
    Uber VTC
    "Uber by Women" : la plateforme de VTC étend son service dédié aux femmes à Lyon 18/02/26
    Lyon : un homme armé interpellé près de la station de métro Grange Blanche 18/02/26
    Bigflo et Oli
    Lyon : Bigflo et Oli de retour à la LDLC Arena en novembre 18/02/26
    Grève illimitée : le personnel des urgences des hôpitaux Lyon Sud et Edouard Herriot mobilisé ce jeudi 18/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut