Incendie dans le 8e arrondissement de Lyon : un locataire aurait volontairement mis le feu

L’un des locataires de l’immeuble sinistré hier dans un incendie a été interpellé. Il est soupçonné d’avoir mis le feu chez lui avant de prévenir un voisin.

Alors que mercredi 18 février, les pompiers ont été appelés pour l’incendie d’un immeuble situé dans le 8e arrondissement, les regards se tournent désormais vers l’un des locataires.

Selon nos confrères du Progrès, un habitant du 2e étage "aurait lui-même allumé le feu, volontairement. Et il est ensuite allé frapper à la porte de son voisin pour le prévenir. C’est ce voisin qui est d’ailleurs gravement blessé", a indiqué l’un des riverains. L’homme mis en cause a été interpellé. Si le parquet de Lyon confirme la garde à vue, il indique toutefois qu’"à ce stade, toutes les pistes sont à explorer".

Pour rappel, le bilan de l'incident est lourd. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement : un homme de 60 ans qui se serait défenestré pour échapper aux flammes, et une femme de 28 ans intoxiquée par les fumées. Un enfant de dix ans a été transporté à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron en urgence relative. Au total, 84 sapeurs-pompiers et 35 engins ont été mobilisés sur place.

