Pollution : la qualité de l’air est toujours moyenne ce jeudi à Lyon 

Avec la dépression Pedro et le retour de la pluie, la qualité de l’air est une nouvelle fois moyenne ce jeudi 19 février à Lyon et sur l’ensemble du territoire.

On respire toujours bien ce jeudi 19 février à Lyon et dans son agglomération en raison de la tempête Pedro qui amène du vent et beaucoup de pluie. Les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi "moyens", voire "bons".

L’observatoire indique : "La pluie revient sur la région, favorisant à nouveau le lessivage de la pollution dans l’atmosphère. Les indices de qualité de l’air seront bons à moyens".