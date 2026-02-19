Actualité
Vigilance vent auvergne rhone alpes
(@AFP)

Avalanches, pluie, vent, crues… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance face à la tempête Pedro

  • par Clémence Margall

    • Les vigilances se multiplient ce jeudi 19 février. Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont par exemple en vigilance orange avalanches aujourd’hui. 

    Il faudra être particulièrement prudent ce jeudi 19 février en Auvergne-Rhône-Alpes. Les vigilances se multiplient en effet aujourd’hui, à commencer par l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie une nouvelle fois placées en vigilance orange pour avalanches. Une vigilance jaune neige-verglas est également activée dans les trois départements, ainsi que dans l’Ain, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Drôme. 

    La dépression Pedro en provenance de l’ouest apportera également de fortes pluies ce jeudi, la vigilance sera donc de mise dans l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain, la Drôme, le Puy-de-Dôme et le Cantal face à de possibles inondations. La vigilance jaune pour crues est maintenue dans le Rhône, l’Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l’Ardèche et la Drôme. 

    Enfin, il faudra être prudent face aux bourrasques de vent dans le Rhône, l’Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, le Cantal et l’Isère. 

    
