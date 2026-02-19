Lyon : des colis perdus vendus à petits prix à la Part-Dieu

Du 2 au 7 mars, des colis perdus seront vendus à petits prix sur la place centrale du centre-commercial de la Part-Dieu à Lyon.

Racheter des colis perdus à prix cassés ? C'est ce que proposera le pop-up store "King Colis", sur la place centrale du centre-commercial de la Part-Dieu du 2 au 7 mars prochain.

Le principe est simple, chaque client disposera de dix minutes pour choisir entre un colis "standards" ou "premium", sans savoir ce qu'il contient. Le colis choisi sera ensuite pesé, puis vendu à 2,29 euros les 100 grammes pour les colis "standards" et à 2,99 euros/100g pour les "premium". Place ensuite à la découverte avec l'ouverture du colis, qui pourra contenir un produit mode, maison, beauté, ou encore gaming.

King Colis vend des colis perdus dans des pop-up stores de différentes villes d'Europe, ou sur internet :"Auparavant, après remboursement des destinataires, ces colis non livrés étaient détruits par les plateformes logistiques chargées d’assurer leur transport", indique King Colis. Désormais ils sont sauvés. L'occasion de se faire plaisir à petit prix, tout en agissant contre le gaspillage.