(Photo by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Près de Lyon : l'A47 fermée en direction de Saint-Etienne suite à un accident

  • par Loane Carpano

    • Suite à un accident entre une voiture et un poids-lourd survenu ce jeudi 19 février, l'A47 est fermée dans le sens Lyon/Saint-Etienne à hauteur du pont de Givors.

    Grosse perturbation sur l'A47 ce matin. Suite à un accident survenu aux alentours de 7 h 45 ce jeudi 19 février, au niveau du pont de Givors, l'axe est fermé dans le sens Lyon/Saint-Etienne.

    Selon les informations du Progrès, un véhicule léger serait entré en collision avec un poids lourd, avant de se retrouver sur le toit. Les circonstances exactes de l'accident restent pour l'heure indéterminées.

    Rapidement dépêchés sur place, les secours ont pris en charge une personne blessée. L'intervention de la dépanneuse étant retardée par la forte circulation, le véhicule est toujours immobilisé sur l'axe.

