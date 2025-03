Métropole de Lyon : le projet révisé du Scot, une "erreur stratégique majeure" pour l’opposition 

Fin 2021, la Métropole de Lyon lançait la révision de son Schéma de cohérence territorial (Scot), document stratégique définissant les grandes orientations d'aménagement du territoire. Vendredi 14 mars, l’opposition dénonce une "erreur stratégique majeure" quant à la réduction du foncier dans le projet.

Déjà lors du lancement de la commission générale du conseil métropolitain en novembre 2023, les groupes d’opposition de la Métropole de Lyon exprimaient leurs inquiétudes concernant la révision du Scot, le Schéma de cohérence territorial de l’agglomération lyonnaise. Ce document, approuvé en 2010 et élaboré par le Sépal (soit la Métropole de Lyon, la Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) et la Communauté de communes du Pays de l’Ozon (CCPO)), définit les grandes orientations d’aménagement du territoire.

Le Scot devait se poursuivre jusqu’en 2030, avant sa révision lancée le 15 décembre 2021. Finalement révisée, cette nouvelle version de ce Schéma de cohérence territorial voit notamment l’arrêt de projet foncier pour l’activité économique d’ici 2030 afin de s’adapter au "zéro artificialisation nette", la ZAN. Une "erreur stratégique majeure" pour la droite métropolitaine.

"Des objectifs incompatibles avec le développement équilibré et durable de notre Métropole"

Dans un communiqué, les groupes la Métro Positive, Inventer la Métropole de Demain et Synergies Élus et Citoyens annoncent avoir voté contre l’arrêt du projet définitif revisité du Scot lors de la réunion du Sepal qui s’est tenue vendredi 14 mars. Pour l’opposition, ce nouveau projet "fixe des objectifs incompatibles avec le développement équilibré et durable de notre Métropole" et refuse donc que le Scot "se transforme en combat dogmatique contre la croissance économique, la voiture et la maison individuelle."

Point central de leur colère : la réduction du foncier à vocation économique. Une "erreur stratégique majeure" pour les groupes de la droite métropolitaine qui enverrait "un mauvais signal envoyé à nos entreprises." Et d’ajouter : "Rompre avec cet équilibre du développement économique de l’agglomération c’est détruire nos industries et nos emplois, c’est assurément plus de chômage et moins d’attractivité. La lutte contre notre empreinte carbone doit se faire non pas par une vision dogmatique mais par des engagements pragmatiques." L’opposition ajoute également avoir proposé à la collectivité écologiste une "augmentation des espaces à construire". Cette demande s’étant soldée par un "refus de l’exécutif."

Toujours dans son communiqué, la droite métropolitaine dénonce par ailleurs "avec force les méthodes de travail de l’exécutif écologiste et son refus de prendre en compte l’avis des communes qui se sont majoritairement prononcées contre ce projet en Conseil municipal."

