Neige dans le 8e arrondissement © Julien Barletta

Neige et verglas : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance

  • par La Rédaction

    • Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance jaune pour neige et verglas ce mercredi 26 novembre 2025.

    La neige et le froid sont toujours présents sur une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mercredi 26 novembre. Météo France a une nouvelle fois placé neuf départements en vigilance jaune neige-verglas. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Drôme, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal et du Puy-de-Dôme. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce mercredi avec des chutes de neige qui pourraient être intense localement et sur les reliefs.

    Alors que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont encore en vigilance avalanches, l'Ain, l'Isère, le Rhône et le Cantal sont également concernés par une vigilance crues ce mercredi. Les pluies nombreuses de ces derniers jours pourraient faire déborder certains cours d'eau.

