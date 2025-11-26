C'est une nouvelle journée grise et humide qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 26 novembre 2025.

La semaine se poursuit comme elle a débuté : sous la grisaille et la pluie. Ce mercredi 26 novembre, le froid restera modéré à Lyon avec de la grisaille toute la journée, donnant des pluies fines par intermittence du matin au soir avant une nuit prochaine plus sèche.

Côté températures, il fait seulement 4 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 6 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison avant une légère baisse jeudi matin où le thermomètre pourrait flirter avec le 0.