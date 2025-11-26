Actualité
Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un mercredi entre nuages et averses à Lyon, seulement 6 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée grise et humide qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 26 novembre 2025.

    La semaine se poursuit comme elle a débuté : sous la grisaille et la pluie. Ce mercredi 26 novembre, le froid restera modéré à Lyon avec de la grisaille toute la journée, donnant des pluies fines par intermittence du matin au soir avant une nuit prochaine plus sèche.

    Côté températures, il fait seulement 4 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 6 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison avant une légère baisse jeudi matin où le thermomètre pourrait flirter avec le 0.

    Pollution à Lyon : on respire bien ce mercredi dans la métropole

