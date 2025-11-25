Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France ce mardi 25 novembre.

Le temps s'annonce une nouvelle fois instable et plutôt frais ce mardi 25 novembre en Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, Météo France a placé neuf départements de la région en vigilance jaune neige-verglas. Il s'agit du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Les trois départements alpins de la région sont également en vigilance avalanches tandis que le Cantal, le Rhône, l'Ain, la Savoie et l'Isère sont en vigilance jaune pour un risque de crues.