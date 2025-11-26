Fédération du tir sportif piratée : nouveau vol d'armes près de Lyon

Un policier de la police scientifique basé à Ecully, près de Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Cinq pistolets et des munitions ont été dérobés chez une tireuse sportive près de Lyon, un cambriolage qui s'ajoute à des vols similaires à Limoges et à Nice alors que les données de la Fédération nationale (FFTir) ont été piratées en octobre, a indiqué mardi la police.

Le vol a eu lieu à Décines-Charpieu, dans la banlieue lyonnaise, avant le retour de la victime à son domicile, où elle a constaté la disparition de son coffre-fort non-scellé qui contenait ses armes et une quinzaine de munitions de différents calibres, a détaillé une source policière à l'AFP. La police nationale a été saisie de l'enquête, selon elle.

Interrogée par l'AFP, une autre source policière n'a pas fait de commentaire sur la possibilité d'un lien entre le vol et le piratage des données de la FFTir, le 20 octobre. Le parquet de Lyon, également contacté par l'AFP, n'avait pas répondu en fin d'après-midi mardi.

Un piratage informatique

Jeudi soir, à Limoges, deux armes de poing et 500 cartouches avaient été dérobées chez un ancien garde du corps de personnalités, pratiquant le tir, avait indiqué vendredi à l'AFP une source policière. Le 13 novembre à Nice, un amateur de tir sportif s'était déjà fait voler des armes et munitions par un faux policier, une tentative similaire ayant échoué quelques jours auparavant à Paris.

Le 20 octobre, la FFTir avait détecté une intrusion dans ses systèmes informatiques, où des pirates ont pu avoir accès à des données personnelles comme les adresses et numéros de téléphone de certains licenciés.

Elle a appelé ceux-ci à "la plus grande vigilance", rappelant en particulier que les forces de l'ordre devaient prévenir les particuliers par courrier avant de se présenter à leur domicile pour vérifier les conditions de stockage de leurs armes autorisées.