Pluies et inondations : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Le passage d’un front pluvieux intense, couplé à la fonte de la neige fraîche tombée ces derniers jours fait craindre un risque d’inondations dans trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les fortes précipitations qui touchent les Alpes du nord depuis jeudi vont se poursuivre ce vendredi 1er décembre. Elles devraient baisser en intensité dans la matinée, avant de repartir de plus belle dans l’après-midi et la soirée, selon les prévisions de Météo France. "D'ici vendredi soir, sur la totalité de l'épisode, les cumuls de précipitations atteignent généralement 70 à 120 mm et jusqu'à plus de 150 mm sur l'Oisans, où les précipitations sont les plus durables", précise l’organisme.

Des cumuls de pluie importants aggravés par une importante fonte nivale en moyenne montagne, où la pluie arrose actuellement des zones où la neige est tombée en abondance depuis le début de la semaine. Dans la nuit, la limite pluie neige est ainsi remontée jusqu’à plus de 2 000 m, avant de redescendre ce matin à 1 500 m. Au cours de la journée, l’arrivée d’un air plus froid va encore faire baisser la limite pluie-neige, avec un retour des flocons dès 500 à 600 m dans la soirée.

Risque de crue de l'Arve

En attendant ce retour de la neige, un fort risque d’inondation pèse sur trois départements de l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère sont donc placées en vigilance orange pluie-inondations jusqu’à en fin de journée.

En Haute-Savoie, cela pourrait entraîner des débordements sur l’Arve, déjà touchée par une crue centennale il y a quelques semaines. Selon Vigicrue, une crue importante est possible dans la de ce vendredi. Le département est donc également placé en vigilance orange crue.