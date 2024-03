Météo France place trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange neige-verglas ce mercredi.

Prudence ce mercredi 27 mars, Météo France place trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange neige-verglas. Ces territoires devraient connaître un "épisode de neige tardif, pouvant occasionner une gène pour la circulation routière, nécessitant donc une vigilance particulière", indique Météo France.

Jusqu'à 20 cm de neige

Plusieurs départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune pour risques d'avalanches notamment la Savoie et la Haute-Savoie. Le Puy-de-Dôme est quant à lui placé en vigilance jaune neige-verglas.

🟠❄️ #VigilanceOrange #Neige sur les départements de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Isère, au cours de la nuit de mardi à mercredi, et jusqu'en matinée.



Tenez-vous informés auprès des autorités et sur notre site de vigilance : https://t.co/SBcDaJ3wuk https://t.co/e3GiimmUjm — Météo-France (@meteofrance) March 26, 2024

Les départements concernés par la vigilance orange sont la Loire, la Haute-Loire, et l'Isère où "la limite pluie-neige s'abaisse vers 600 m dans la nuit, induisant 10 cm de neige au Puy et 20 cm sur les plateaux à 1000 m d'altitude", précise encore Météo France. Et d'ajouter : "Sur la Loire et l'Isère, il peut neiger au-dessus de 400 m ce qui impacte l'agglomération stéphanoise et les Terres froides: 5 cm sont possibles dès cette altitude, et 10 cm dès 600 m. La neige sera lourde et collante."