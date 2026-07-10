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JEFF PACHOUD / AFP

Canicule à Lyon : jusqu'à quand les fortes chaleurs vont-elles durer ?

  • par LR

    • Pas de répit en vue pour les Lyonnais. Les dernières prévisions confirment que l'épisode caniculaire va encore se renforcer en début de semaine prochaine, avec des températures qui pourraient atteindre les 40 à 41°C dans l'agglomération.

    La canicule est loin d'être terminée à Lyon. Alors que le thermomètre dépasse déjà les 38°C ce vendredi, les prévisions convergent vers une nouvelle intensification de la chaleur à partir de lundi. Selon Météo-France, les journées de lundi 13 et mardi 14 juillet devraient être les plus chaudes de cet épisode, avec des maximales comprises entre 40 et 41°C dans l'agglomération lyonnaise.

    Les nuits resteront elles aussi particulièrement éprouvantes, avec des minimales qui ne descendront plus sous les 23 à 25°C dans de nombreux quartiers de Lyon. Ces nuits tropicales empêcheront les logements de se rafraîchir, accentuant la fatigue accumulée depuis plusieurs jours.

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    D'après les prévisionnistes de Météo-Lyon, cette troisième canicule de l'année, déjà exceptionnelle par sa précocité, pourrait encore se prolonger jusqu'au 17 ou 18 juillet. Ce n'est qu'à partir de la fin de la semaine prochaine qu'une évolution plus orageuse pourrait enfin permettre une baisse des températures, même si cette tendance reste encore à confirmer.

    Cette séquence constitue déjà la troisième canicule de l'année 2026, un phénomène particulièrement précoce alors que le cœur de l'été n'a pas encore commencé.

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