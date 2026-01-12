L'Asvel renversée par Paris après un match à suspense

Un dimanche de prolongations et à suspense : malgré 20 points de retard à la mi-temps, le Paris Basketball s'est imposé à Villeurbanne (98-93) après deux périodes au-delà du temps réglementaire.

Paris et l'Asvel se recroiseront peut-être à l'Arena Futuroscope pour la Leaders Cup après avoir livré dimanche à l'Astroballe une bataille épique dont Paris est sorti vainqueur pour grimper à la 3e place avec 10 victoires, une de plus que les Villeurbannais.

Le club de la capitale, mené 52 à 32 à la mi-temps, est passé pour la première fois en tête à seulement deux minutes de la fin du temps réglementaire (79-78) grâce à cinq de points de suite de Justin Robinson (12 pts), peu en réussite jusque-là. Il a ensuite eu la balle de match avant la prolongation puis au bout de la première période de celle-ci, toutes deux manquées par Nadir Hifi.

Hifi (23 pts à 3/10 à 3 pts) s'est cependant repris lors de la deuxième prolongation en inscrivant quatre des 10 points de son équipe, qui a définitivement lâché l'Asvel grâce à quatre points de Jared Rhoden : un panier en toute fin de possession et à 14 secondes du buzzer en sautant plus haut que les bras de Bastien Vautier (2,10 m), puis deux lancers-francs.