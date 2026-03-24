Lyon : une personne décède dans l'incendie d'un immeuble dans le 1er arrondissement

Un violent incendie s’est déclaré lundi soir dans un immeuble du centre de Lyon. Une personne a été retrouvée morte dans un logement, malgré l’intervention rapide des secours.

Un dramatique incendie a coûté la vie à une personne dans le 1er arrondissement de Lyon, lundi 23 mars en soirée. Selon nos confrères d'Actu Lyon, le feu s’est déclaré vers 22 heures dans un appartement situé rue de l’Alma, à proximité du boulevard de la Croix-Rousse.

Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers ont déployé d’importants moyens pour maîtriser le sinistre, parti selon les premiers éléments d’une chambre du logement, situé en rez-de-chaussée. Une douzaine d’habitants de l’immeuble ont été évacués par précaution. À l’intérieur de l’appartement, les secours ont découvert le corps sans vie d’une personne, très gravement atteinte par les flammes. Le décès a été constaté sur place.

Une fois l’incendie maîtrisé, les occupants évacués ont pu regagner leurs logements. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.