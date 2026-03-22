Municipales à Lyon : le taux de participation à 10 heures s’élève à 7,82 %

Les premières estimations des bureaux de vote lyonnais indiquent que la participation lors du second tour des élections municipales à Lyon s’élève à 7,82 %, contre 7,70 % pour les élections d’arrondissement.

Les résultats sont stables. À 10 heures ce dimanche 22 mars, le taux de participation pour le second tour des élections législatives s’élève à 7,82 % selon les premiers retours des bureaux de vote d’arrondissement. Lors du premier tour, il était de 7,80 %, et de 5,52 % en 2020.

Dans les mairies d’arrondissement, la participation est de 7,70 %, en recul par rapport au premier tour, à la même heure, qui était de 8,05 %.

Du côté des élections métropolitaines, le taux de participation s’élève à 7,19 %, contre 7,66 % au premier tour. Au second tour, à la même heure, en 2020, la participation était de 5,54 %.