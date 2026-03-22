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Montage Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas lors du second tour des élections municipales.

Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas ont voté

  • par Clémence Margall

    • Les deux candidats aux coude-à-coude lors du premier tour des élections municipales à Lyon ont voté ce dimanche 22 mars. Le taux de participation est estimé à 7,82 % à 10 heures selon les premières estimations des bureaux de vote d’arrondissement.

    Comme un écho aux résultats du premier tour, les deux candidats pour les municipales à Lyon, le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, et le candidat Cœur lyonnais, Jean-Michel Aulas, ont tous les deux voté aux alentours de 10 heures ce dimanche 22 mars.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas et ses 36,78%

    Les deux candidats à égalité selon un dernier sondage

    Le premier, qui a récolté 37,36 %, a voté à la mairie du 8e arrondissement, tandis que le second, avec 36,78 %, s’est rendu à l’école Créqui, dans le 6e arrondissement de Lyon. Après une campagne d’entre-deux-tours intense, lors de laquelle les deux candidats n’ont pas manqué de s’affronter dans la presse, Jean-Michel Aulas ayant finalement refusé le débat prévu sur France 3, la tension sera palpable jusqu’au dernier moment ce dimanche.

    Les deux candidats sont en effet à égalité selon un dernier sondage Opinion Way pour Lyon Mag. 10 % des sondés n'expriment par ailleurs aucune intention de vote. Résultat à 20 heures.

    Pour rappel, le taux de participation est estimé à 7,82 % à 10 heures selon les premières estimations des bureaux de vote d’arrondissement.

    Lire aussi : Élections municipales à Lyon : rien n'est joué, Doucet et Aulas à égalité selon un sondage

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