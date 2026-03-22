Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas ont voté

Les deux candidats aux coude-à-coude lors du premier tour des élections municipales à Lyon ont voté ce dimanche 22 mars. Le taux de participation est estimé à 7,82 % à 10 heures selon les premières estimations des bureaux de vote d’arrondissement.

Comme un écho aux résultats du premier tour, les deux candidats pour les municipales à Lyon, le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, et le candidat Cœur lyonnais, Jean-Michel Aulas, ont tous les deux voté aux alentours de 10 heures ce dimanche 22 mars.

Le maire sortant @Gregorydoucet, en tête lors du 1er tour avec 37,36%, a voté ce dimanche 22 mars à la mairie du 8e arrondissement. pic.twitter.com/Qt4xPF5GpA — Lyon Capitale (@lyoncap) March 22, 2026

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Les deux candidats à égalité selon un dernier sondage

Le premier, qui a récolté 37,36 %, a voté à la mairie du 8e arrondissement, tandis que le second, avec 36,78 %, s’est rendu à l’école Créqui, dans le 6e arrondissement de Lyon. Après une campagne d’entre-deux-tours intense, lors de laquelle les deux candidats n’ont pas manqué de s’affronter dans la presse, Jean-Michel Aulas ayant finalement refusé le débat prévu sur France 3, la tension sera palpable jusqu’au dernier moment ce dimanche.

Les deux candidats sont en effet à égalité selon un dernier sondage Opinion Way pour Lyon Mag. 10 % des sondés n'expriment par ailleurs aucune intention de vote. Résultat à 20 heures.

Pour rappel, le taux de participation est estimé à 7,82 % à 10 heures selon les premières estimations des bureaux de vote d’arrondissement.

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