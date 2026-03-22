Actualité
(image d’illustration)

Des heurts éclatent entre supporters en marge du match Saint-Priest - Nîmes

  • par CM

    • Des affrontements entre supporters ont éclaté peu après 20 heures hier à Saint-Priest après le match face à Nîmes. Aucun blessé n’est à déplorer.

    Alors que Saint-Priest accueillait Nîmes Olympique hier, samedi 21 mars, des affrontements ont éclaté entre supporters après le match, indiquent nos confrères du Progrès.

    Les faits se sont déroulés peu après 20 heures à proximité du château de Saint-Priest alors que des supporters de Nîmes se dirigeaient vers leur bus. Une cinquantaine d’individus cagoulés les attendaient sur place, avant que les deux groupes ne s’affrontent pendant plusieurs minutes.

    Les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place pour faire revenir le calme. Les supporters nîmois ont finalement pu rejoindre leur bus, puis la route, sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.

    à lire également
    Match OL - AS Monaco : 55 000 spectateurs attendus au Groupama Stadium ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Match OL - AS Monaco : 55 000 spectateurs attendus au Groupama Stadium ce dimanche 14:00
    Des heurts éclatent entre supporters en marge du match Saint-Priest - Nîmes 13:15
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales dans le Rhône : le taux de participation à 12 heures s'élève à 19,17 % 12:24
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas ont voté 11:35
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce dimanche à Lyon  11:23
    d'heure en heure
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales à Lyon : le taux de participation à 10 heures s’élève à 7,82 % 10:45
    Orages : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  10:27
    Deux fusillades à Villeurbanne et Vénissieux : un mort et un blessé grave 09:41
    Météo : le retour des nuages et des averses ce dimanche à Lyon  09:00
    Top 14 : à Perpignan, le Lou s’impose 32 à 28 après un match intense 21/03/26
    En images. À Lyon, plusieurs centaines de personnes défilent contre les "violences policières et pénitentiaires" 21/03/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : un quadragénaire condamné à un an de prison pour agression sexuelle sur une mineure de 17 ans 21/03/26
    "Ni amertume, ni tristesse" : Nathalie Perrin-Gilbert revient sur sa défaite lors des municipales à Lyon 21/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut