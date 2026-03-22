Des heurts éclatent entre supporters en marge du match Saint-Priest - Nîmes

Des affrontements entre supporters ont éclaté peu après 20 heures hier à Saint-Priest après le match face à Nîmes. Aucun blessé n’est à déplorer.

Alors que Saint-Priest accueillait Nîmes Olympique hier, samedi 21 mars, des affrontements ont éclaté entre supporters après le match, indiquent nos confrères du Progrès.

Les faits se sont déroulés peu après 20 heures à proximité du château de Saint-Priest alors que des supporters de Nîmes se dirigeaient vers leur bus. Une cinquantaine d’individus cagoulés les attendaient sur place, avant que les deux groupes ne s’affrontent pendant plusieurs minutes.

Les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place pour faire revenir le calme. Les supporters nîmois ont finalement pu rejoindre leur bus, puis la route, sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer.