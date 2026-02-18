L'implantation s'inscrit dans un projet plus global destiné à "changer l’image du quartier et améliorer la qualité de vie" des habitants. Un ambitieux programme de construction est également prévu.

Deux nouvelles étapes ont été franchies avec succès pour le projet Bron-Parilly. Lors de la commission permanente du 16 février dernier, la Métropole de Lyon a approuvé le dossier de la réalisation de la ZAC et la convention d’exclusivité pour la création d’un datacenter à Hautes Exigences Environnementales (HEE). En effet, "le premier pôle numérique responsable de la métropole" va être implantée au sein de la ZAC, s'est félicitée la collectivité dans un communiqué. Il sera notamment composé du datacenter mais aussi d'un pôle de reconditionnement informatique, qui oeuvrera à l'accompagnement d'"une filière en hyper-croissance, porteuse d’emplois locaux et de relocalisation industrielle".

A noter que c'est le groupe Oui.Do/Things qui a été choisi pour opérer sur ce projet par la Métropole de Lyon. Dans le but de "préfigurer la mise en place" de celui-ci, la collectivité a fait le choix d'opter pour une convention d’exclusivité "permettant la mise au point d’un bail à construction d’ici quelques mois". Un choix justifié par un projet qui répond aux critères environnementaux "en proposant une conception de datacenter innovante, peu énergivore, et aux coûts de construction très réduits".

Un projet global ambitieux, 65 710 m2 de constructions

Inscrit dans le Nouveau Programme national de Renouvellement Urbain (NPNRU), le quartier de Parilly à Bron, considéré comme un quartier prioritaire à la ville (QPV), fait partie des dix quartiers d’intérêt national retenus par l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à l’échelle métropolitaine. Ces quartiers ont été officialisés dans une convention signée le 19 décembre 2023 avec l'ANRU et l’ensemble des partenaires, dont la Métropole de Lyon, la Ville de Bron et le bailleur Lyon Métropole Habitat. La ZAC de Bron-Parilly qui s'étend sur 37 hectares sera donc le théâtre d'un projet majeur en termes de renouvellement urbain. L'objectif ? Changer l'image de ce quartier populaire et améliorer la qualité de vie des habitants.

Pour cela, la Métropole de Lyon compte concentrer son action sur plusieurs secteurs, à l'image de l'habitat, de la création de nouveaux lieux d’usages, ainsi que de l’apport de nouveaux services et commerces. La requalification des espaces publics via une forte végétalisation en lien avec le parc de Parilly et la création d’un pôle d’équipements publics sur le site Jean Macé sont aussi au coeur du projet.

Enfin, un ambitieux programme de construction est prévu sur la ZAC qui s'étend sur 65 710 m2, dont environ 50 000 sont consacrés à l'habitat. Il s’accompagne de 200 000 m2 d’espaces publics à requalifier comprenant également la reprise des réseaux de chauffage urbain et d’assainissement. Le montant net d’investissement est estimé à 33 millions d'euros pour la Métropole de Lyon.

