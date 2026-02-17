L'association qui prône une transition bas carbone lance un questionnaire à destination des candidats. L'objectif est de collecter des réponses afin de réaliser une analyse à l'échelle de la Métropole de Lyon.

Un questionnaire, 11 actions. La filiale lyonnaise des Shifters s'est adressée aux candidats aux élections municipales de 58 communes en leur soumettant un questionnaire qui porte sur 11 domaines différents tels que le changement climatique, l'énergie ou encore les mobilités. Une fois que les candidats auront répondu, l'association engagée pour la transition bas carbone réalisera une analyse au niveau de la Métropole de Lyon, qu'elle rendra publique.

A l'échelle de la Métropole de Lyon, les Shifters annoncent également aller au contact "des candidats de tous bords sur l’ensemble du territoire lyonnais", et organiser des échanges entre les différentes listes et ces adhérents. L'objectif est de donner la possibilité aux candidats d'"expliciter comment elles comptent mettre à profit les compétences de la Métropole de Lyon pour mettre en place des mobilités et une alimentation moins carbonées, et favoriser une économie valorisant les ressources du territoire".

Plus largement, l'association a tenu a rappeler que "la transition écologique est au cœur des politiques locales et des préoccupations des électeurs" en se basant sur un sondage IFOP pour le réseau Action Climat. Une place importante dans les préoccupations des électeurs qui ne se traduit pas dans le débat public souligne les Shifters. "Sa place dans le débat public n’est souvent pas à la hauteur des enjeux : face au changement climatique et à la hausse des prix de l’énergie, les habitants attendent des propositions concrètes et réalistes". A bon entendeur.