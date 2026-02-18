La Métropole de Lyon a voté la création d’une extension du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) sur le Grand Parc de Miribel-Jonage et ses franges.

Lors de la Commission permanente du 16 février, la Métropole de Lyon a voté la

création d’une extension du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) des Plaines de l’Est lyonnais. Avec ce nouvel ajout, le périmètre PENAP des Plaines de l’Est lyonnais s’élargit au Grand Parc de Miribel Jonage et ses franges. La surface totale protégée par les PENAP sur le territoire s’élève désormais à 13 886 hectares sur 24 209 ha de surfaces agricoles et naturelles.

Pour rappel, la préservation de 757 hectares sur les communes de Décines-Charpieu, Chassieu et Meyzieu, avec l’ajout de 1934 hectares sur les communes de Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Jonage, Rillieux-la-Pape et Meyzieu, avaient déjà été votés en septembre dernier par la Métropole de Lyon.

Le PENAP ?

La protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PENAP) est un outil réglementaire qui vise à protéger durablement les terres agricoles et naturelles de l’urbanisation et de l’artificialisation. Il a également pour objectif de lutter contre la spéculation foncière et la rétention des terrains agricoles, facilitant ainsi l’accès au foncier par les agriculteurs. Par ailleurs, ces périmètres bénéficient d’un programme d’actions permettant à la Métropole de Lyon de soutenir des projets agricoles portés par les acteurs du territoire.

Lire aussi : La Métropole de Lyon distribue une série d'aides pour l'agriculture et l'alimentation