Cédric Van Styvendael a officiellement annoncé ce jeudi 11 décembre qu'il serait candidat pour un deuxième mandat à Villeurbanne en mars prochain.

C'était une annonce attendue, d'autant plus depuis que Cédric Van Styvendael avait été investi par le Parti Socialiste pour les municipales de 2026 à Villeurbanne. Ce jeudi 11 décembre, au cours de la 3e agora citoyenne organisée par le mouvement citoyen porté par la majorité municipale "Rassemblé pour Villeurbanne", le maire actuel de la commune a officiellement annoncé qu'il serait candidat pour un deuxième mandat en mars prochain.

Élu en 2020 pour prendre la suite de Jean-Paul Bret, CVS s'avance vers cette nouvelle échéance électorale à la tête d'une union de gauche composée de socialistes, écologistes, communistes et membres de Place publique. La France Insoumise avait déjà annoncé en septembre dernier qu'elle respecterait les consignes édictées au niveau national, et qu'elle ferait cavalier seul au premier tour avec Mathieu Garabedian comme candidat. L'adjoint au maire défiera donc le maire socialiste en place au premier tour.

Il y a une dizaine de jours, c'est Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne de 2001 à 2020, qui avait annoncé sa candidature pour mars 2026, évoquant notamment "une ville cabossée" et une "exaspération grandissante" des Villeurbannais.

Une élection particulièrement ouverte

En avril dernier, l'édile de Villeurbanne qui se disait héritier de "cent ans de socialisme municipal" estimait que "91% du plan de mandat aura été réalisé ou engagé" d'ici mars prochain. "Nous voulions couvrir le périphérique mais pour des raisons de coût, c’est impossible. Il faudra trouver une manière qualitative de l’enjamber. Faire en sorte que la réhabilitation du quartier Saint-Jean se fasse comme prévu sera un deuxième sujet. Il faudra aussi imaginer un scénario d’évolution de l’urbanisme de dalle au Tonkin" prévoyait CVS comme pour poser les bases d'un programme municipal pour 2026.

Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès jeudi soir, le maire villeurbannais annonce qu'il souhaite "garder le cap" pour "améliorer le quotidien des Villeurbannaises et des Villeurbannais". "Grand plan propreté", ralentissement des travaux dans la ville après un premier mandat "exceptionnel en termes de volume d’investissement", gratuité des fournitures scolaires ou encore lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers du Tonkin ou de Grandclément avec l'implantation d'un nouvel hôtel de police permettant d'accueillir 100 agents (contre 75 actuellement)... Cédric Van Styvendael dévoile à nos confrères ses premières propositions de campagne pour mars prochain.

Reste à savoir désormais lequel des trois candidats de gauche saura convaincre un électorat villeurbannais fragmenté dans une élection qui s'annonce particulièrement ouverte.

