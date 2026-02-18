Un candidat à la mairie du 7e appelle la Ville de Lyon et la préfecture à interdire la marche pour Quentin ce samedi

Alexis Jacquemin, candidat à la mairie du 7e arrondissement de Lyon – libre de droit

À l’appel de plusieurs groupuscules identitaires, une marche en hommage à Quentin Deranque doit se tenir samedi 21 février à 15 heures depuis la place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement.

Alors qu’une marche en hommage au militant nationaliste de 23 ans, Quentin Deranque, doit se tenir ce samedi 21 février à 15 heures depuis la place Jean-Jaurès (7e arr.), un candidat à la mairie d’arrondissement demande son interdiction.

"Risques graves de troubles à l’ordre public" et "démonstration politique"

Dans un communiqué diffusé mardi 17 février, Alexis Jacquemin, candidat citoyen, appelle en effet "solennellement" la Ville de Lyon ainsi que la préfecture du Rhône à "interdire cette manifestation" au regard "des risques graves de troubles à l’ordre public". L’appel au rassemblement a été lancé après la mort de Quentin samedi dernier par plusieurs groupuscules identitaires "dans un climat de très forte tension" et ne serait pas, selon le candidat, "un hommage apaisé" mais bien "une démonstration politique".

Il ajoute : "Si une telle décision n’était pas prise, j’exige qu’un encadrement strict soit mis en place : dispositif de sécurité renforcé, interdiction de tout objet pouvant constituer une arme, et mobilisation pleine et entière des forces de l’ordre afin d’empêcher toute violence".

Avec "gravité", Alexis Jacquemin estime ainsi qu’"instrumentaliser une tragédie pour installer un rapport de force idéologique est irresponsable" et que "la responsabilité des autorités est aujourd’hui pleinement engagée". Toujours selon le candidat, Lyon a désormais "besoin d’apaisement, de justice et de dignité".

"Notre 7e arrondissement est un territoire vivant, populaire, étudiant, engagé. Il ne doit pas devenir le théâtre d’affrontements entre groupes radicaux. Chaque rassemblement de cette nature, dans le contexte actuel, fait peser un risque réel sur la sécurité des habitantes et des habitants, sur nos commerces, sur la tranquillité publique", conclut-il.

