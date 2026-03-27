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maire de saint fons christian duchene
Le maire de Saint-Fons, Christian Duchêne. (@NC)

Municipales à Saint-Fons : Christian Duchêne saisit la justice pour faire annuler le scrutin

  • par V.G.

    • Écarté dès le premier tour après l’invalidation de ses bulletins, l’ancien maire de Saint-Fons, Christian Duchêne, conteste la sincérité du vote et demande au tribunal administratif de Lyon d’annuler les élections municipales.

    Nouvel épisode dans la bataille politique à Saint-Fons. Le maire sortant Christian Duchêne a annoncé avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation des élections municipales des 15 et 22 mars. Au cœur du litige : l’invalidation de ses bulletins de vote le matin même du premier tour, comptabilisés comme nuls par la préfecture.

    Au total, 751 bulletins ont été écartés, empêchant la liste de l’élu sortant d’accéder au second tour. Selon lui, cette décision a profondément biaisé la suite du scrutin. Il estime, auprès de nos confrères du Progrès, que la diffusion de l’information auprès des électeurs le jour du vote a pu dissuader certains soutiens, rendant le résultat "insincère".

    Cette invalidation reposait sur l’absence de mention de la nationalité portugaise d’une colistière sur les bulletins. Une erreur jugée déterminante par l’administration, mais contestée par Christian Duchêne, qui réclame désormais l’organisation d’une nouvelle élection.

    De son côté, le nouveau maire élu, Hadi Mebarki, a déjà indiqué qu’il défendrait la légitimité du scrutin, promettant de poursuivre la procédure jusqu’au Conseil d’État si nécessaire.

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