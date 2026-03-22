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Photo d’illustration. © Tim Douet

Les résultats à Saint-Fons pour le second tour : Hadi Mebarki élu maire

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Fons.

    Avec 40, 75 %, le candidat Insoumis Hadi Mebarki est élu maire de Saint-Fons.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 533
    Taux d'absentions : 61, 21 %
    Votes blancs ou nuls : 3, 5 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Nous Saint-FonsListe divers gaucheMichèle Edery11, 92 %381
    Saint Fons Au CoeurListe divers centreNadia Touris10, 20 %326
    Saint Fons InsoumiseListe de La France insoumiseHadi Mebarki40, 75 %1 302
    Saint-Fons Cap Sur DemainListe divers centreDavid Debat37, 12 %1 186

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Saint-Fons

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