Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Fons.

Avec 40, 75 %, le candidat Insoumis Hadi Mebarki est élu maire de Saint-Fons.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 533

Taux d'absentions : 61, 21 %

Votes blancs ou nuls : 3, 5 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Nous Saint-Fons Liste divers gauche Michèle Edery 11, 92 % 381 Saint Fons Au Coeur Liste divers centre Nadia Touris 10, 20 % 326 Saint Fons Insoumise Liste de La France insoumise Hadi Mebarki 40, 75 % 1 302 Saint-Fons Cap Sur Demain Liste divers centre David Debat 37, 12 % 1 186

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