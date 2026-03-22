Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Fons.
Avec 40, 75 %, le candidat Insoumis Hadi Mebarki est élu maire de Saint-Fons.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 533
Taux d'absentions : 61, 21 %
Votes blancs ou nuls : 3, 5 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Nous Saint-Fons
|Liste divers gauche
|Michèle Edery
|11, 92 %
|381
|Saint Fons Au Coeur
|Liste divers centre
|Nadia Touris
|10, 20 %
|326
|Saint Fons Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Hadi Mebarki
|40, 75 %
|1 302
|Saint-Fons Cap Sur Demain
|Liste divers centre
|David Debat
|37, 12 %
|1 186
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