Pagaille sur les rails : le trafic des TER perturbé dans la région lyonnaise

La circulation ferroviaire reste fortement impactée ce matin sur plusieurs axes régionaux. Des interruptions, retards et substitutions par autocars sont en place, notamment entre Lyon, Roanne et Clermont-Ferrand.

Nouvelle matinée compliquée pour les usagers du TER en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic ferroviaire est interrompu jusqu’à 16 heures entre Clermont-Ferrand, Roanne et Lyon en raison de travaux de remise en état des installations après la présence d’un obstacle sur les voies près du Coteau, survenu la veille.

Des solutions alternatives ont été déployées. Certains trains circulent via Saint-Étienne, tandis que des autocars de substitution assurent une partie des liaisons pour maintenir la continuité du service. Malgré ces dispositifs, la circulation reste perturbée en pleine heure de pointe.

Une autre difficulté s’ajoute sur l’axe L’Arbresle–Lyon, touché par une panne de passage à niveau. Des retards sont signalés sur cette ligne très fréquentée.