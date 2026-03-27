Lyon : deux hommes blessés à la Guillotière après deux agressions au couteau

Deux attaques distinctes se sont produites jeudi soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Les victimes, dont l’une touchée au visage, ont été transportées à l’hôpital.

Une importante intervention de secours s’est déroulée jeudi 26 mars en début de soirée dans le secteur de la Guillotière, à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, vers 19h20, les pompiers ont été alertés pour une agression au couteau survenue à proximité de la station de métro Gabriel-Péri. Sur place, ils découvrent un homme blessé au visage et au cou, conscient mais nécessitant une prise en charge rapide. Il a été transporté vers un établissement hospitalier.

Peu après, aux alentours de 20h20, un second homme a été victime d’une agression dans le même secteur. Légèrement blessé, il a lui aussi été pris en charge par les secours.

L’auteur présumé de la première attaque a pris la fuite. Les circonstances précises des faits restent à éclaircir et les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si les deux agressions sont liées. Le pronostic vital des victimes n’est pas engagé.