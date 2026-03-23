Un homme a été frappé à coups de tournevis ce dimanche vers 5 heures du matin à Roches-de-Condrieu (Isère). Son pronostic neurologique est engagé, tandis que son agresseur est placé en garde à vue.

Ce dimanche 22 mars aux alentours de 5 heures du matin, un homme de 26 ans a été frappé à coups de tournevis à Roches-de-Condrieu (Isère), au sud de Lyon. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, les faits se sont déroulés sur le parking d'un immeuble, conséquence d'une importante altercation entre la victime et son agresseur. Les deux belligérants s'étaient donné rendez-vous juste devant le domicile de l'ex-compagne du suspect.

La victime aurait tenté de s'échapper, avant d'être atteint au cou et de s'effondrer au sol. L'auteur a ensuite pris la fuite et laisser l'homme de 26 ans, originaire de Pont-Evêque, se vider de son sang.

Selon les informations d'Actu Lyon, une enquête a été confiée à la brigade de recherche de Vienne pour tentative de meurtre. L'auteur des coups aurait été retrouvé, puis placé en garde à vue ce lundi. Quant à la victime, celui-ci, rapidement pris en charge par les secours a été hospitalisée, son pronostic vital étant engagé à la suite d’une plaie abondamment saignante à la gorge. Son pronostic neurologique serait engagé.