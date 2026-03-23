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Agent d'accueil, cuisinier... : le département du Rhône recrute pour ses collèges

  • par Romain Balme

    • Le département du Rhône recrute 11 personnes dans divers secteurs, comme la restauration ou l'accueil, pour ses collèges. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 avril.

    Ils sont 35. 35 collèges à être sous la charge du département du Rhône. Pour permettre leur bon fonctionnement, plusieurs domaines sont mobilisés comme l'accueil, la restauration, l'hébergement, et l'entretien général et technique.

    Concrètement, le département du Rhône recherche 1 agent d'accueil, 3 agents polyvalents de restauration, ainsi que 7 cuisiniers. Plus précisément, les deux derniers postes concernent "la préparation des repas pour nourrir les élèves (…) en favorisant les circuits courts et en luttant contre le gaspillage alimentaire". Quant à l'agent d'accueil, son rôle est d'"accueillir, renseigner et orienter les personnels, usagers de l'établissement ainsi que le public qui y accède."

    A noter que vous pouvez postuler jusqu'au 21 avril prochain sur le site du département.

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