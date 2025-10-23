Actualité
Drôme : Patrice Faure, ancien directeur de cabinet de l'Elysée, nommé préfet de Police de Paris

  • par Romain Balme

    • Originaire de Crest, dans la Drôme, Patrice Faure vient d’être nommé préfet de police de Paris. L’ancien directeur de cabinet de l’Élysée succède à Laurent Nunez, désormais ministre de l’Intérieur.

    Préfet, Haut commissaire, directeur du cabinet de l'Elysée et maintenant préfet de police. La carrière de Patrice Faure prend une nouvelle dimension. Le drômois de 58 ans vient d'être nommé préfet de Police de Paris selon les informations du Dauphiné Libéré. Cette décision intervient à l'issue du conseil des ministres de ce mardi 22 octobre. Une réunion à laquelle participait son prédécesseur Laurent Nunez, choisi pour être le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement Lecornu II. Celui-ci à d'ailleurs tenu à adresser ses félicitations à un "homme d’expérience ayant occupé des responsabilités majeures en territoire métropolitain comme ultramarin", a-t-il écrit via un message sur X.

    Diplômé de l'école d'état major, le natif de Crest (Drôme) avait rejoint la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) avant d'intégrer les hautes fonctions publiques. Adjoint au chef du cabinet militaire du ministère des Outre-mer, il gravit peu à peu les échelons jusqu'à devenir préfet de la Guyane puis du Morbihan. Le 1er janvier 2024, Patrice Faure est nommé directeur du cabinet de l'Elysée, considéré comme un fidèle d'Emmanuel Macron.

