Chapelle de la Trinité  : Piano d’outre-tombe pour Halloween

Vous n’aviez encore jamais tremblé devant un piano ? Ce programme original proposé par La Trinité pourrait bien constituer un baptême pour vous, notamment les plus jeunes à qui ce spectacle est tout particulièrement dédié.

Jodyline Gallavardin, pianiste lyonnaise à la carrière internationale, nous invite en effet à un récital d’Halloween parfaitement calibré. Marches funèbres, extraits de musiques de films ou de dessins animés cultes, tubes du répertoire associés à tel ou tel épisode terrifiant : montez dans le train fantôme avec Jodyline le temps d’un concert-frissons à couper le souffle ! Outre la singularité d’une telle proposition, force est de constater l’incroyable éclectisme du programme. Frédéric Chopin, Igor Stravinsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Modeste Moussorgsky ou J.-S. Bach côtoieront ainsi Bernard Herrmann (le compositeur associé aux plus grands thrillers de Hitchcock), John Carpenter (qui composait et interprétait lui-même les bandes originales de ses films d’épouvante), Mike Oldfield ou Dany Elfman (dont les nombreuses collaborations avec Tim Burton resteront dans les annales). Un concert taillé pour Halloween ! Que demandent les terreurs ?

The virtuose spooky piano – Une nuit d’horreur à La Trinité – Mardi 28 octobre à 20 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com/