Saône-et-Loire : les policiers d'Autun bientôt équipés d'armes à feu

  • par Romain Balme

    • À Autun, les six policiers municipaux pourraient être équipés d’armes à feu dès le début de l’année 2026. Une décision du maire Vincent Chauvet, motivée par la fusillade survenue en septembre dernier.

    L'annonce a été faite début octobre lors du conseil municipal d'Autun (71). Le maire démocrate Vincent Chauvet souhaite équiper les policiers municipaux de pistolets 9 millimètres, rapporte Ici Saône-et-Loire. La demande a d'ores-et-déjà été envoyée à la préfecture. Selon les dires de l'élu, le préfet aurait déjà donné son accord "oral". Les 6 agents municipaux pourraient donc être équipés dès le début de l'année 2026.

    Une fusillade a eu lieu en septembre dernier

    Cette décision fait suite à une fusillade ayant eu lieu sur le parking d'une grande surface en septembre dernier. En outre, Vincent Chauvet souhaite renforcer le système de caméras de surveillance de la ville. Actuellement, Autun en compte 72, un chiffre que l'édile aimerait augmenter de 10 ou 15 exemplaires.

    Lyon : un homme blessé à la machette, l'agresseur interpellé

