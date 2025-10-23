Tempête Benjamin : les grands parcs et la vogue des marrons sont fermés ce jeudi

Parc de la Cerisaie à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. (@CM)

En raison des vents violents qui toucheront la Métropole de Lyon ce jeudi, les parcs et la vogue des marrons restent fermés ce jeudi.

Si Météo France n'a pas placé le Rhône en vigilance orange, de fortes rafales de vent y sont tout de même attendues jeudi 23 octobre. Elles pourront atteindre jusqu'à 80 km/h selon Météo-Lyon.

La Ville de Lyon a ainsi annoncé la fermeture des grands parcs : Tête d'Or, Cerisaie, Blandan et Gerland. La vogue des marrons est également fermée ce jeudi en raison du vent et de l'épisode pluvieux annoncés.

"Soyez vigilant dans vos déplacements", rappelle la municipalité.

